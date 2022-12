Biasin: “Confermo, Inter ragiona su cambio proprietà. Pif? C’è stato forse…”

Le parole del giornalista: "Non so nulla rispetto al possibile arrivo di Pif a Milano: periodicamente si racconta questa cosa, non credo ci sia nulla"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro societario dell'Inter: "Non so nulla rispetto al possibile arrivo di Pif a Milano: periodicamente si racconta questa cosa, non credo ci sia nulla di concreto. C'è stato forse un interesse qualche tempo fa quando poi gli arabi hanno scelto il Newcastle. So però e confermo che l'Inter ragiona su un possibile cambio di proprietà: un conto poi è arrivarci perché la richiesta è importante. Però su arabi e Inter faccio un passo indietro".