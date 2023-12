Biasin: “Inter, Darmian è il Bimby del calcio italiano. Sa fare tutto”

Il suo rendimento ormai non fa notizia. Eppure, più di qualcuno aveva storto il naso quando è arrivato in nerazzurro. Matteo Darmian è l'affidabilità in persona per Simone Inzaghi, che nel corso della sua avventura a Milano lo ha schierato praticamente ovunque. E con ottimi risultati. Lo ha sottolineato anche Fabrizio Biasin su X.