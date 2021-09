Biasin: “L’Inter ha dimostrato di voler vincere ancora. In estate abbiamo detto…”

Le parole del giornalista: "Questo gruppo è meno forte dell'anno scorso, però ha un grandissimo carattere"

Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria con la Fiorentina: "Complimenti alla Fiorentina, nel primo tempo ha messo in difficoltà quella che da due anni è la difesa più forte in Italia e una delle più forti in Europa. Nel secondo tempo però tutti hanno pensato di dover fare i cambi, invece gli undici che erano in difficoltà hanno ribaltato la partita: questo gruppo è meno forte dell'anno scorso, però ha un grandissimo carattere. Per tutta l'estate abbiamo detto "dove vogliono andare?", invece hanno dimostrato di voler vincere ancora. Conte ha dato lo spirito vincente ad una squadra che non l'aveva".