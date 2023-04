Biasin: “Inter fatica ad essere squadra perché non ha prospettiva sul lungo”

"C’è chi è in scadenza, chi in prestito, chi in là con l’età, chi in vendita. L’Inter è composta da tanti ottimi giocatori ma fatica a essere squadra perché non ha una prospettiva sul lungo periodo. Le coppe sono un obiettivo di tutti, la prossima Champions solo di qualcuno". Questa l'analisi di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito al momento in campo e fuori dell'Inter, sconfitta ieri sera per la decima volta e per la terza volta consecutiva in campionato