Biasin: “Inter? Porca miseria, si abbia un po’ di fiducia. Rompono le balle a Lautaro e poi…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin analizza il momento dell'Inter , con focus particolare sul periodo dell'attacco nerazzurro e, nello specifico, di Lautaro Martinez:

"Per dire, dell’Inter si dice che abbia problemi in fase offensiva. Porca miseria, stiamo pur sempre parlando del migliore attacco della Serie A. “Ma Lautaro non fa gol”. Ma porca miseria (e due), un filo di pazienza. Gli rompono le balle ogni anno e ogni anno termina con i suoi 20 gol complessivi. Li farà pure quest’anno, abbiate fiducia".