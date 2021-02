Biasin: “Inter, a fine stagione delusione o trionfo. Non ci sono vie di mezzo”

Le considerazioni del giornalista dopo la vittoria dei nerazzurri di Conte nel derby

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato del momento dell'Inter dopo la vittoria sul Milan: "L’Inter ha vinto il derby. Sapete perché ci è riuscita? Perché è più forte del Milan. Sapete perché è in testa al campionato? Perché nel binomio rosa+tecnico è più forte delle altre 19 avversarie. Questo significa che quello che sta facendo Conte sia banale? Per nulla, anzi. Trasformare “potenziale” in “risultati” è la cosa più difficile del mondo e il tecnico dell’Inter, ora, ci sta riuscendo alla grande. Resta la macchia dell’Europa che potrà essere lavata via solo con lo scudetto".

A proposito dell'obiettivo nerazzurro, ha chiarito: "Per come si è incanalata, in pratica, la stagione dei nerazzurri potrà finire in due modi: 1) Senza lo scudetto, e allora sarà decisamente deludente anche con l’eventuale 2° posto. 2) Con lo scudetto, e allora, dopo 10 anni di amarezze, sarà trionfale. Vie di mezzo non ce ne sono. Questa cosa terrorizza Handanovic e compagni? Neanche un po’, come è giusto che sia".