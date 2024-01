Biasin: “Inter, in 2 settimane dall’operazione di Cuadrado a Buchanan. Di sicuro…”

Tajon Buchanan è pronto a vestire la maglia dell'Inter. L'esterno canadese arriverà presto a Milano per colmare il buco in rosa lasciato da Juan Cuadrado, costretto ad operarsi al tendine d'Achille. Subito pronto quindi il sostituto del colombiano per Simone Inzaghi.

Su questo si è soffermato Fabrizio Biasin nell'ultimo pensiero condiviso su X: "Dall’operazione di Cuadrado alle visite mediche di Buchanan in 2 settimane. Non possiamo sapere se il ragazzo sarà all’altezza delle aspettative, ma di sicuro l’Inter ha saputo affrontare il problema in un amen. Non è poco".