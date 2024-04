Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della festa scudetto dell'Inter: "E' stata una giornata meravigliosa, in Duomo c'era un'atmosfera incredibile per una squadra fortissima in campo e che ha quello spirito che non sempre si è visto: quest'anno c'è stata un'unione d'intenti generale, è la riprova di questa festa. Bisogna fissare l'immagine di una squadra che non ha finito, anzi: è all'inizio del suo percorso per me.