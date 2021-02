Biasin: “Nel mercato di gennaio all’Inter è successo un vero e proprio miracolo”

Le parole del giornalista a Sky Sport 24: "Speravo Eriksen restasse e facesse pace con Conte: e per fortuna è successo"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così in vista del derby tra Milan e Inter di oggi pomeriggio, soffermandosi dalla rinascita di Christian Eriksen: "Io sono molto contento: in sede di mercato a gennaio, quando Marotta e la società avevano fatto capire che sarebbe andato via, speravo in un miracolo. Scrissi che speravo che nessuno potesse permetterselo in modo da farlo restare e ritrovare una pace con l'allenatore.