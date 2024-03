Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League: “Quest’Atletico Madrid non è il migliore degli ultimi anni ma in casa è una squadra praticamente impossibile da battere. L’Inter non ha disputato certamente una partita di qualità come ci ha abituato quest’anno, ma dinanzi aveva una squadra comunque molto forte e non una che ha giocata sopra le proprie possibilità. Non ne farei un dramma ad ogni modo. Per me l’Atletico è andato avanti meritatamente".