Il mercato dell'Inter procede lentamente, perché il grosso è già fatto e per puntellare ancora la rosa servono pazienza e prudenza. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha fatto il punto della situazione, confermando anche quanto anticipato ieri da Fcinter1908.it : "Solo ritocchi. L’obiettivo principale resta il braccetto di piede sinistro, giovane e “futuribile” (come Bisseck un anno fa, per intenderci). Il club non ha fretta e i nomi usciti fino a qua… Sono tutti sballati (piaceva solo Cabal, ma se l’è pappato la Juve).

Ausilio ha in mente un nome, presto sapremo. E Valentin Carboni? Va a Marsiglia per 1 milione di prestito, 36 per il riscatto fissato per l’OM e 40 per il contro-riscatto nerazzurro. In pratica Marotta mantiene il controllo e spera che De Zerbi faccia sbocciare il talento del giovanotto. E davanti? Servirebbe “un altro Sanchez”, ma arriverà solo in caso di uscita di Correa e Arnautovic (difficile)".