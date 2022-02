Biasin: “L’Inter ha perso qualche certezza dopo quei 5 minuti nel derby”

L'analisi del giornalista: "Il paradosso è che l'Inter può essere ancora prima e dopo un mese così, è impressionante"

Intervenuto in collegamento con Pressing, Fabrizio Biasin , giornalista, ha analizzato così il momento dell'Inter , in difficoltà a livello di risultati: "Siamo passati da un novembre/dicembre impressionanti a livello di gioco a questo gennaio/febbraio sottotono: non manca la condizione fisica perché l'Inter corre, manca quella convinzione che c'era prima.

La squadra sembra aver perso qualche certezza, secondo me da quel secondo tempo del derby: eri in controllo totale e potevi ammazzare il campionato, quei 5 minuti del derby hanno fatto perdere certezza. Qualche giocatore è sottotono a livello di applicazione e l'Inter ha rimesso in gioco tutte: il paradosso è che può essere ancora prima e dopo un mese così, è impressionante. Io non riesco ad essere ancora preoccupato, probabilmente sono pazzo. Questa squadra è riuscita nonostante tutto a mantenere la competitività ed è ancora potenzialmente prima".