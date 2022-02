Inter, gli incredibili dati su tiri e gol attesi contro Sassuolo e Genoa

Con Sassuolo e Genoa la squadra di Inzaghi ha tirato tante volte verso lo specchio della porta senza mai trovare il gol

Nel corso di Sky Calcio Club, in studio hanno analizzato l'attacco delle prime tre in classifica. Nell'Inter in particolare si nota la grande differenza tra andata e ritorno. All'andata, su 49 reti, i gol degli attaccanti nerazzurri sono stati 25 con una percentuale del 51,02%. Nel ritorno su 6 reti, i gol degli attaccanti sono stati due con una percentuale del 33,33%. La squadra di Inzaghi aveva la maggiore incidenza nella realizzazione degli attaccanti, in seguito è andata in difficoltà. Emblematiche le ultime due gare con Sassuolo e Genoa. Con la squadra di Dionisi i nerazzurri sono andati al tiro 29 volte. Con il Grifone i tiri in porta sono stati 21. In entrambe le occasioni il grande sforzo ha prodotto zero gol.