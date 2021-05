Biasin: “Inter, la questione non è ‘come gioca Eriksen’. Da gennaio si vede…”

Il pensiero del giornalista a proposito dell'exploit della squadra nerazzurra anche grazie alla rinascita del danese

Christian Eriksen ha fatto le fortune dell'Inter in questo girone di ritorno. Non soltanto per il gol contro il Crotone, perché più in generale il danese ha dato alla manovra nerazzurra una fluidità maggiore e più soluzioni nella trequarti avversaria. Fabrizio Biasin ne ha parlato sul suo profilo Twitter: "La questione non è "come gioca Eriksen" ma "come gioca l'Inter con Eriksen in campo". E si vede da gennaio", ha scritto.