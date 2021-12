Biasin: “Diamo a Inzaghi quel che è di Inzaghi. Bravissimo: raramente l’Inter…”

L'Inter si sta esprimendo su livelli altissimi e gioca un grande calcio. Fabrizio Biasin omaggia il lavoro di Simone Inzaghi

Fabrizio Biasin omaggia il lavoro di Simone Inzaghi e, nel suo editoriale per TMW, scrive:

"L’Inter gioca un gran calcio. Pensa te che scoperta. Lo so, l’avete visto tutti quanti, ma qui c’è effettivamente di che sorprendersi perché raramente i nerazzurri hanno messo insieme tanta bellezza. E voi direte: “Sì, ok, contro il Cagliari…”. E in parte è vero, la squadra di Mazzarri ha fatto poco o nulla, ma qui le belle prestazioni firmate Inzaghi si moltiplicano nel tempo e coinvolgono tutta la rosa e, niente, è giusto dare Scivolone Inzaghi quel che è di Scivolone Inzaghi: bravissimo".