Biasin: “Inter, non ho capito cosa sia successo nella famosa riunione. Loro confermano che…”

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato anche di Inter e della situazione in casa nerazzurra alla luce del lungo summit di Villa Bellini: “Non ho capito benissimo cosa sia successo nella famosa riunione di settimana scorsa tra Zhang, Conte e dirigenza nerazzurra. Come molti, mi aspettavo che saltasse il tecnico, oppure che saltassero i dirigenti. E invece sono rimasti tutti. Ottimo l’intervento di mediazione di patron Zhang, ma solo se le parti sono realmente convinte di andare avanti insieme. Loro confermano di “sì”, noi ci fidiamo”.