Biasin: “Inter, no a Luis Alberto. E’ arrivata in sede un’offerta da 50 mln”

Così il giornalista: "Non credo proprio che l’Inter possa prendere Luis Alberto. Sia per motivi economici, sia per i rapporti con Lotito"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dei temi più caldi in sede di mercato in casa Inter: “Luis Alberto? Non credo proprio che l’Inter possa prendere Luis Alberto. Sia per motivi economici, sia per i rapporti con Lotito dopo la situazione Inzaghi. L’unica offerta arrivata sul tavolo Inter è per Hakimi ed è di 50 milioni. Non ci sono altre offerte, neanche per Lautaro. Vlahovic? È un giocatore completamente diverso da Lautaro. Ciò non significa che non possa andar bene all’Inter, ma non credo stiano ragionando su vendiamo Lautaro e puntiamo su Vlahovic. Il club ascolta offerte, ma non è che manda la gente via”.