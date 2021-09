Biasin: “L’Inter smantella? Alla faccia: solo negli ultimi quattro giorni…”

Il giornalista ha elogiato i nerazzurri che in questi giorni stanno giocando, molto bene, con le proprie nazionali

"Solo negli ultimi 4 giorni, qua e là in giro per il mondo, hanno segnato: Dzeko, Lautaro Martinez, Correa, Calhanoglu e Brozovic .“L’Inter smantella” (multicit.). Alla faccia…". Così Fabrizio Biasin, giornalista, sul proprio profilo Twitter, elogiando i vari calciatori dell'Inter che stanno facendo molto bene con le proprie nazionali: segno che, nonostante il mercato complicato, l'organico nerazzurro è ancora competitivo per lottare per traguardi importanti.