Biasin: “L’Inter con la Lazio ha fatto la ‘big’: 3 al top. Conte? Da ‘strapagato inutile’ a…”

L'editoriale di Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, sul portale TuttoMercatoWeb con l'Inter in primo piano dopo il successo sulla Lazio

Fabrizio Biasin , giornalista di Libero, ha commentato nel consueto appuntamento con l'editoriale su TuttoMercatoWeb l'ultimo turno di Serie A . Il tifoso nerazzurro ha parlato anche della sua Inter , reduce dal successo per 3-1 sulla Lazio con il sorpasso in testa sul Milan alla vigilia del derby:

"Ditemi voi se è normale. Conte è passato da “strapagato inutile” a “Dio delle città e dell’immensità” nell’arco di due mesi. L’Inter, dal canto suo, rischiava assai. Contro la Lazio ha fatto quello che fanno le grandi squadre: ha reagito dopo una cocente delusione (l’eliminazione dalla Coppa Italia), lo ha fatto giocando una partita attenta, precisa, a immagine e somiglianza del suo allenatore. Tutti i giocatori scesi in campo hanno risposto “presente” e hanno mandato un segnale a quelli che “questi qui non prendono gli stipendi, ora andrà tutto malissimo”. Neanche un po’. E allora bravo Lukaku “che è in crisi” e bravo Skriniar “che la difesa a tre non è roba sua” e bravo anche Eriksen “che la serie A non gli si addice”. Già, vedremo".