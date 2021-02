Inter, Lukaku al top con Conte. Sul belga gli occhi di una big europea

L'attaccante rappresenta una scommessa vinta dall'allenatore nerazzurro che lo ha portato al massimo del rendimento

La trattativa tra Inter e Manchester United durò un bel po', ma alla fine Romelu Lukaku non sembrò un grosso rimpianto per il calcio inglese. Il belga lascio l'Inghilterra ormai due anni fa, arrivando in Italia con dubbi provenienti da più fronti sul suo reale valore. "In Inghilterra un giorno ne hanno inventata una grossa: Lukaku trasformato in un verbo, to Lukaku, inserito pure nello Urban dictionary. Il significato non era proprio lusinghiero: to Lukaku voleva dire «perdere il controllo di qualcosa». Voleva dire, sì, abbiamo usato il passato. Perché il senso oggi andrebbe rivisto, alla luce del rendimento del centravanti dell’Inter", scrive la Gazzetta dello Sport.