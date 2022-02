Biasin: “Inzaghi doveva sapere che col Sassuolo non sarebbe stato facile. Inter supponente”

Quella vista contro il Sassuolo è stata un'Inter supponente. Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, espresso per TMW

"Questi qui, gli emiliani, in questa stagione hanno già battuto la Juve a Torino e il Milan a San Siro e tu (e qui tiriamo in ballo Inzaghi) dovevi immaginarti che non sarebbe stata una passeggiata. L’Inter no, non l’ha immaginato, ed è quello che ci viene da pensare dopo aver assistito ai primi 25’ di gioco, quelli in cui gli ospiti non solo hanno segnato, ma hanno fatto il bello e cattivo tempo. I nerazzurri, reduci dalle fatiche di Champions, sono parsi in balia degli eventi ma, soprattutto, supponenti".