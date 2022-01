Biasin: “L’Inter ha un solo vero insostituibile. Sono due mercoledì che…”

Il giornalista ha commentato la vittoria dell'Inter contro l'Empoli in Coppa Italia

Intervenuto nel corso del programma di Radio 24, 'Tutti Convocati', Fabrizio Biasin ha commentato la vittoria dell'Inter contro l'Empoli in Coppa Italia. "Partita epica per essere un ottavo di Coppa Italia, invece son due mercoledì che l'Inter gioca partite che lasciano il segno in qualche modo. L'Inter ha un solo vero insostituibile, Brozovic. Se lui non c'è l'Inter è un'altra squadra".