Inter, ora Sensi ci pensa: salta il passaggio alla Sampdoria? Assist da Inzaghi

Il centrocampista nerazzurro ha deciso la sfida di Coppa Italia contro l'Empoli e ora torna a riflettere sul suo futuro

"Con la Sampdoria è tutto fatto: prestito secco fino a fine stagione. Stefano ha già parlato con il neotecnico Marco Giampaolo, che forse avrà esagerato con le parole di stimolo e stima pur di convincerlo ad accettare questa nuova sfida della carriera, che gli farebbe salutare la possibilità di un bis scudetto ma che potrebbe riproporlo finalmente tra i grandi protagonisti del campionato. Un pensiero bello e intrigante, anche in ottica azzurro Italia: con gli spareggi per il Mondiale all'orizzonte, l'unico modo per ritrovare un armadietto a Coverciano è tornare a far parlare il campo. E far cantare la palla, come in pochi sanno fare come lui".

"E allora, Stefano, che fai? È la domanda che si sono fatti tutti i tifosi ieri prima di andare a dormire e che forse avrà tormentato lo stesso numero 12 nerazzurro per tutta la notte. L'infortunio di Correa potrebbe non essere una cosa leggera e la prodezza di ieri sera potrebbe non solo aver ribaltato il destino in Coppa Italia dell'Inter, ma anche rivoluzionato il futuro prossimo di Sensi. E un assist gli è arrivato a fine partita pure dal suo allenatore: «Finché Stefano è qui con noi, io me lo tengo volentieri. È un giocatore di qualità, normale abbia pretendenti. Ha avuto poco spazio in questi mesi, ma se lui vuole rimanere io sono ben felice che resti», ha detto Inzaghi. Ad Appiano Gentile tutti stravedono per Sensi: dirigenza, staff tecnico, compagni di squadra. [...] Era scritto nelle stelle che non poteva finire così. E allora vediamo se le stesse stelle sapranno indicare a Sensi la strada giusta da fare nelle prossime ore. Mettersi in macchina in direzione Genova o ripercorrere il solito tragitto verso Appiano?".