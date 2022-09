Biasin: “Inter, questo il mio voto al mercato. È arrivato Acerbi, ma si sperava…”

Intervistato da soloxmilanisti.com, Fabrizio Biasin ha parlato del derby e non solo. Il giornalista ha analizzato anche il mercato di Inter e Milan. “Sono due squadre imperfette in questo momento. Io credo che entrambe hanno più del 50% del loro potenziale. Questa cosa per qualcuno deve far risuonare allarmi di chissà che genere, io invece penso che sia assolutamente normale, perché siamo al primo di settembre, non potrebbe essere altrimenti. Ovviamente sono due squadre con problemi diversi: mentre l’Inter deve aggiustare la sua fase difensiva, che ha sbandato anche contro la Cremonese, e in fase offensiva ho visto tante buone cose, il Milan invece deve trovare una soluzione in fase offensiva, perché produce anche del buon calcio però concretizza poco".

"Mercato? L’Inter, per quelle che erano le condizioni iniziali, quando molti dicevano che dovevano partire addirittura due titolari, è riuscita a concretizzare sei nuovi acquisti, ha trattenuto tutti i titolari, ha perso Perisic ma era in scadenza, quindi io penso che sia un 7. Do un mezzo punto in più al Milan, perché si è potuto permettere un certo tipo di acquisti che a me piacciono: giovani, di prospettiva e un grande colpo da mettere lì davanti. Per quanto riguarda le mancanze, da una parte non c’è un vero e proprio sostituto di Kessie e dall’altra parte vero che forse sarebbe servito un difensore in più in grado di completare il reparto. Vero che è arrivato Acerbi, che è un complemento, ma si sperava di arrivare a qualcosa in più".