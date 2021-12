Biasin: “Inzaghi? Fatico a ricordare un’Inter così bella. Conte ha portato…”

Le considerazioni del giornalista a proposito dei meriti dell'attuale allenatore nerazzurro e del suo predecessore

Fabrizio Biasin, ospite di Tutti Convocati, ha parlato della qualità del gioco che sta esprimendo l'Inter con Simone Inzaghi: "Mi sto divertendo. Andando a ritroso faccio fatica a vedere un'Inter così bella, ma non bisogna togliere meriti a Conte che ha portato lo spirito vincente che non c'era. Inzaghi sfrutta quella cosa lì portandoci il suo e lo vediamo in tutte le partite. Pensavo facesse più fatica, arrivando in un ambiente stressatissimo, invece è bravissimo".