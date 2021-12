Bonolis: “Un vero piacere vedere l’Inter di Inzaghi. Liverpool? Ce la giochiamo e se…”

Il noto presentatore e tifoso nerazzurro commenta la stagione della squadra di Inzaghi e parla del sorteggio di Champions

Intervenuto ai microfoni di Calciotoday.it, Paolo Bonolis ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions dove l'Inter affronterà il Liverpool. "L'accoppiamento è affasciante, poi le cose andranno come dovranno andare. Possiamo giocarcela come è giusto che sia, poi se si dimostreranno quello hanno dimostrato finora di essere, pazienza, avremo fatto un ottavo di finale affascinante".

"Inzaghi? Ero sicuro che Simone avrebbe fatto bene perché lo conosco da tanto tempo, con la Lazio ha fatto dei miracoli con la rosa che aveva a disposizione. È un signor allenatore, non mi aspettavo che così velocemente riuscisse a resettare una squadra che ha visto la necessità di cambiare il proprio meccanismo di gioco. Adesso è unìInter molto divertente per chi va allo stadio a vederla giocare. È una squadra di iniziativa, vuole giocare a calcio, tutti si aiutano insieme, giocano in leggerezza, insomma è un piacere".