Biasin: “Inaccettabile il massacro che sta subendo Inzaghi. Ricordo che…”

"8 sconfitte sono inaccettabili ma se arrivasse un marziano e ci ascoltasse, direbbe che l'Inter ha terminato la stagione e deve salvarsi. Invece non è così. Se il Milan vince con la Salernitana, raggiunge l'Inter al secondo posto. L'Inter ha un ottavo di Champions da giocare, una semifinale di Coppa Italia. Il lavoro di Inzaghi non è sufficiente, deve superare i suoi limiti ma il massacro che sto vedendo da 48 ore su Inzaghi che per tutti ormai è già finito e andato, non lo accetto. Quando l'Inter sarà fuori da qualunque cosa, accetterò il massacro. Ora non lo accetto"

Su Inzaghi

"Quando ha superato il girone di Champions, per me l'obiettivo era raggiunto. Per come si è messo ora il campionato no, deve andare ai quarti e deve fare una bella partita con la Juve perché ha finito i jolly. Con lo Spezia l'Inter ha fatto tutto quello che doveva fare, il problema è che tocca anche ai giocatori decidere le partite. Inzaghi non l'ha fatta giocare male l'Inter, la rosa costruita è super-competitiva e le alternative per me valgono i titolari. L'Inter è una società che da 6 sessioni di mercato deve portare dei + a bilancio, come si fa a pretendere che la squadra sia sempre più competitiva se devi portare soldi dopo le sessioni di mercato? E martedì c'è la partita più importante degli ultimi due anni, aspetterei prima di dare giudizi"