Biasin ironico su Inter-Messi: “Per tre giorni ho indagato e sono riuscito a scoprire…”

Il giornalista di nota fede nerazzurra, Fabrizio Biasin, scherza sulle voci che parlano di Messi e Inter. In un post sui suoi profili social ironizza sulle indiscrezioni che si inseguono incontrollate. «Per tre giorni ho mandato messaggi, fatto telefonate, indagato nel profondo e ora posso comunicarvi cosa sono riuscito a scoprire a proposito dell’interesse dei nerazzurri per Messi. Un caz di niente. Manco ‘ciao’ mi hanno risposto. A presto per altri scoop», ha sottolineato ironizzando.