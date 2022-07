Biasin: “Lautaro può far meglio di Lukaku. Non dimentico chi l’anno scorso…”

La crescita di Lautaro Martinez in vista della nuova stagione dell'Inter. Così Fabrizio Biasin su Twitch ha parlato del Toro, in grande spolvero nelle amichevoli estive: “Lautaro Martinez? È molto mentallizzato sull’Inter e sulla sua crescita. Non dimentico chi diceva di svendere Lautaro l’anno scorso. C’era chi diceva che era sacrificabile a cuor leggero, in realtà ha dimostrato di saper respingere anche queste accuse. L’anno prossimo potrà fare ancora meglio, non mi stupirebbe se facesse ancora meglio di Lukaku”, ha detto al canale di calciomercato.it.