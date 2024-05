"La pausa di quest'anno è diversa. Quando non segna, fa un lavoro impressionante. Gioca a livello impressionante anche quando non riesce a far gol. Poi non dimentichiamo una cosa: il contratto scade nel 2026, non domani. La sua faccia comunque mi fa stare sereno: non ha voglia di scappare, né di andare via. Sono convinto che a partire dal 20 maggio, quando scopriremo cosa accadrà a livello societario, le priorità saranno i rinnovi di Lautaro, Inzaghi e Barella".