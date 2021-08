Biasin: “Lukaku, Marotta e Ausilio convinti di una cosa. La cifra da reinvestire…”

Dalle colonne di Libero, il giornalista commenta la trattativa tra Inter e Chelsea per la cessione dell'attaccante belga

Gianni Pampinella

130 milioni. È questa la cifra che con molta probabilità incasserà l'Inter dalla cessione di Lukaku al Chelsea. Una cessione dolorosa che Fabrizio Biasin racconta dalle colonne di Libero.

"Il dato di fatto è che questo affare conviene a (quasi) tutti: alla famiglia Zhang che dopo i 70 milioni messi in tasca per la cessione di Hakimi al Psg (60 + bonus) incassa un altro enorme malloppo. Al giocatore che vede il suo stipendio lievitare dagli attuali 9 milioni ai 15 proposti da Abramovich. Certamente a tutti gli avversari dell’Effecì Internazionale che dovranno affrontare una squadra fisiologicamente più debole".

"Poi, certo, ci sono anche quelli che si fanno girare i maroni a elica: mister Simone Inzaghi e la squadra, per dire; la dirigenza, con Marotta e Ausilio in testa; soprattutto i tifosi dell’Inter, giustamente incazzati come lupi maremmani. Ecco sì, i tifosi sono incazzati e i dirigenti pure, perché erano convinti che la cessione del marocchino Hakimi, insieme ad altre operazioni di secondo piano, sarebbero bastate ad ottenere il doppio risultato imposto dagli Zhang. E invece no, le cose non sono andate secondo i piani prestabiliti perché, nel frattempo, Lukaku ha trovato - tramite l’agente - l’accordo con il suo ex club".

"Una scelta legittima e già comunicata, la sua, che però ha spiazzato non poco Marotta e Ausilio, anche loro convinti che gli slogan del gigante belga («resto», «sto bene all’Inter» ecc ecc...) non celassero in realtà un accordo già raggiunto con i campioni d’Europa. Capiamoci bene, non si tratta solo di quattrini, ma di legittime “prospettive”. Al limite non si comprendono i messaggi di affetto, espliciti, rivolti dal giocatore al club se, in realtà, aveva già preso la sua decisione. «È un istintivo, fa tutto con il cuore» dicono quelli che lo conoscono da vicino".

"Inutile flagellarsi, Lukaku salvo imprevedibili miracoli andrà via, si tratta solo di capire quanto l’Inter riuscirà a strappare ai londinesi: possibile che 130 milioni siano la cifra giusta. Un bel gruzzolo, non c’è che dire, ma poi tocca capire come verrà frazionato: probabile che 40 milioni finiscano a fare mucchio con i 60 (+10) di Hakimi e 90 vengano reinvestiti sul mercato".

"I nomi per mettere “pezze all’altezza” sono sempre quelli. Zapata dell’Atalanta (pare che ci sia un accordo, ma Percassi non è un pirla e non cederà il suo colosso per meno di 50 milioni), Vlahovic (ma Commisso rischierebbe l’incazzatura massima dei tifosi della Fiorentina), Correa (ma trattare con la Lazio di Lotito non è semplice a prescindere e figurati adesso)".

