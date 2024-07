Le parole del giornalista: "Per Lukaku sarebbe una scelta saggia tornare a lavorare con Conte, è una cosa per il suo bene"

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku: "Per Lukaku sarebbe una scelta saggia tornare a lavorare con Conte, è una cosa per il suo bene. Non c'è molta concorrenza in questo momento, si era parlato del Milan ma ora ha virato su Morata. Ci sarebbe la soluzione araba, ma Lukaku non pare intenzionato ad andarci. Se Conte chiama Lukaku, quest'ultimo risponde sicuramente. Conte lo vuole il prima possibile, il Napoli dovrà lavorare con il Chelsea per convincerlo a cedere subito".