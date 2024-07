E' tutto da scrivere il futuro di Romelu Lukaku, conteso oggi tra Milan e Napoli. Ecco lo scenario intorno al belga dall'edizione odierna de Il Mattino: "Big Rom ha fiutato l'aria, sa che il suo futuro è lontano da Londra e non intende comunque prendere decisioni affrettate. L'attaccante belga non rientra nei piani dei blues che non sembrano intenzionati a portarlo neppure in ritiro (in programma a Cobham, nell'attrezzatissimo centro sportivo del Chelsea, nella contea del Surrey, da lunedì prossimo prima di partire per la tournée in Usa) in attesa di trovargli una collocazione. Il Milan ci ha fatto più di un pensierino, ha messo sul piatto una formula interessante e sopratutto può giocarsi la carta della partecipazione alla prossima SuperChampions.