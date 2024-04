Nel suo ultimo intervento su TVPlay, Fabrizio Biasin ha detto la sua anche sul confronto che è emerso in questi giorni sulle italiane e le squadre che hanno affrontato quest'anno in Champions League. Il suo pensiero: “Che il Milan sia uscito dal girone di Champions League con il Borussia Dortmund non vuol dire nulla. Allora il Cagliari che al momento pareggia con l’Inter, allora chi batte il Cagliari è più forte dell’Inter? Il Borussia ha fatto il suo percorso, ma questo non significa che il Milan sia inferiore o superiore al Borussia. Se l’Atletico avesse vinto la Champions League, non direi ‘che bello allora l’Inter è stata brava’.