«Troppe distrazioni in fase difensiva, troppi giocatori sotto tono, secondo tempo con distanze astronomiche uguale a vittoria meritata del Milan. (E troppa “serenità” nel pre-partita. Nessuno ti regala niente, figuriamoci in un derby)». Questo il commento a caldo di Fabrizio Biasin sulla sconfitta dell'Inter nel derby contro i rossoneri. La squadra nerazzurra ha stupito, in negativo, per l'approccio irriconoscibile alla gara. Era la squadra di Inzaghi quella che non faceva respirare i suoi avversari nei primi minuti della gara. Non è stato così questa sera e ci sono diverse cose che l'allenatore nerazzurro - per sua stessa ammissione - dovrà rivedere.