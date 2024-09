-Questa Inter esce ridimensionata dalla sconfitta nel derby?

È quello che penso anche dell'anno scorso dell'Inter, non è la più forte ma è stata la più brava e quando dico brava parlo di atteggiamento, attenzione e per voglia di vincere lo scudetto, mentalmente sono stato lì. Se tornano ad avere quella mentalità lì, se tornano ad essere quella squadra lì rientrano in lizza per il campionato e possono competere. Dalla prima giornata di campionato col Genoa, l'Inter fa meglio dell'anno scorso a Marassi, ma prende gol per incertezza, per un rigore alla fine e sono tutte cose di disattenzione. Oggi ad un certo punto ti devi accontentare dell'uno a uno, ti devi accorgere che sei in difficoltà e che il Milan sta meglio, che non funzionavano le preventive, che ti imbucavano, che in mezzo stavano meglio e i centrocampisti dell'Inter erano tutti ammoniti. Devi leggere le partite. C'è tutto il tempo, ma se non ritrovano l'atteggiamento diventa difficile e non avendo determinati tipi di giocatori, soprattutto a livello europeo, nell'uno contro uno, da ribaltare il campo l'Inter per andare di là a fare male deve stare lì e ripartire ma non può fare la partita. Appena accelerano gli avversari difesa vecchia e lenta, in alcuni elementi fa fatica. Questo è il mio pensiero. Acerbi mi piace tantissimo, ma non è veloce ecco.