Biasin: “Molta gente non ha capito di che pasta è fatto Brozovic. Tutto tranne che…”

Tiene ancora banco in casa Inter il futuro di Marcelo Brozovic. In attesa di capire quali saranno gli sviluppi di giornata, Fabrizio Biasin è tornato sul tema. Questo il suo focus per Libero di oggi: "Molta gente non ha ancora compreso di che pasta è fatto Marcelo Brozovic da Zagabria, la qual cosa è normale se pensiamo che nessuno è tenuto a interessarsi della vita di uno che tira calci per campare, mentre è meno comprensibile se a “non capirlo” sono tanti tra quelli che gli stanno attorno. Brozovic intende continuare a fare il giocatore di pallone e, possibilmente, vuole correre dai 10 ai 15 chilometri a partita. Andare in Arabia Saudita significa mettere da parte carriera e ambizioni, cosa che un 30enne in piena salute può fare solo in presenza di un’offerta che sia ancora più folle rispetto a quella già totalmente folle proposta dai sauditi".