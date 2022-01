Biasin: “Juve, non funziona la fase offensiva. Morata all’Inter ora avrebbe già fatto 15 gol”

Fabrizio Biasin, durante l'ultima puntata di Pressing, ha criticato il lavoro fin qui svolto da Allegri sulla panchina della Juventus

"Quello che non funziona della Juventus non è l'attacco in sé, ma l'impianto, la fase offensiva. Anche a centrocampo non c'è il giusto incastro. E vi dico che se Morata fosse stato all'Inter ora avrebbe già segnato 15 gol".