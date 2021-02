Biasin: “Per l’Inter oggi vale il motto della Juventus. Cessione? In caso di eliminazione…”

Direttamente sulle colonne di Libero, Fabrizio Biasin ha commentato così Juventus-Inter, in programma questa sera:

«Vincere è l’unica cosa che conta» è il motto di casa-Juve: non è sempre condivisibile, ma a volte sì. Oggi, per dire. E lo è per i bianconeri che sfidano l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia ma lo è soprattutto per l’Inter di Conte che, proprio a Torino, ha imparato a vincere e di certo non può snobbare la coppetta, per quanto sia “etta”. Il motivo è semplice. Se i campioni d’Italia possono anche permettersi di mollare l’osso – in fondo devono pensare all’imminente ottavo di Champions con il Porto -, in casa dei vice-campioni d’Italia l’eliminazione avrebbe il sapore amaro del secondo flop stagionale, dopo quello europeo. È vero, lo scudetto conta più di ogni cosa, ma la finale del cucuzzaro (domani si gioca Atalanta-Napoli) è programmata il 19 maggio e non creerebbe alcun problema del tipo «rischiamo di stancarci troppo». Aggiungiamo che le questioni societarie, già di per se spinose,in assenza di una qualificazione alla finale si trasformerebbero

mediaticamente in “tragedie” (conosciamo i nostri polli) e il gioco è fatto”.

Juventus-Inter: le ultime

“Certo, non sarà semplice, ma è anche vero che le condizioni, rispetto alla gara di andata, si sono ribaltate: l’Inter recupera Hakimi sulla corsia di destra e Lukaku, non proprio due qualunque; Pirlo perde Arthur (febbre) e probabilmente Morata (virus intestinale). Conte non si nasconde e in conferenza evita giri di parole o alibi. […] Eccoci qua, va in scena il terzo Derby d’Italia stagionale (su quattro). È assai probabile che Pirlo continui il suo percorso di “allegrimento” (tentativo di essere più pragmatico,anche se meno bello), vedremo se basterà per resistere alla “fame” del suo avversario”.