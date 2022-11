Biasin: “Nessuna multa per Lautaro Martinez: fine dell’inchiesta”

L'edizione odierna di Tuttosport ha parlato di una multa per Lautaro Martinez, pizzicato in discoteca per il compleanno della moglie

L'edizione odierna di Tuttosport ha parlato di una multa per Lautaro Martinez, pizzicato in discoteca per il compleanno della moglie dopo il KO dell'Inter contro la Juventus di domenica. Fabrizio Biasin, su Twitter, ha smentito: "Al compleanno della moglie: nessuna multa per Lautaro Martinez. Fine dell'inchiesta"