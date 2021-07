Mercato Inter, Biasin: “Ok di Nandez ma accordo non semplice. Per Nainggolan…”

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha commentato così le ultime mosse di mercato dell'Inter

"- Per Nainggolan al momento non c’è alcuna trattativa.

- Nandez: ok di massima del giocatore ma non si è ancora parlato di contratto. Con il Cagliari si cercherà un accordo non semplice nei prossimi giorni (solo prestito).