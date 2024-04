Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb , il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche di alcune panchine ancora da definire per il prossimo campionato. Queste le sue considerazioni: " Conte resta la prima scelta ma solo se accetterà entro un paio di settimane, viceversa, tutto è possibile, anche che si debba tornare al secondo capoverso di questa articolessa.

Il buon Pioli si gioca tutto tra domani e lunedì, lo hanno scritto tutti. Dice il precisino: 'Non si giudica un allenatore per due sole partite'. Ed è vero, però è giusto che si dia un peso ai risultati stagionali. Un Milan che arriva in fondo all’Europa League è un Milan che dimostra carattere e capacità, un Milan che si arrende alla Roma è destinato a far crollare anche gli ultimi sostenitori del tecnico di Parma.