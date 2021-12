Biasin: “Hakimi e Lukaku di nuovo all’Inter? Io non investirei su nessuno dei due: ecco perché”

Rispondendo sulla possibilità di riavere all'Inter Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, Fabrizio Biasin non ha dubbi: nessuno dei due

Rispondendo sulla possibilità di riavere all'Inter Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, partiti in estate al PSG e al Chelsea, Fabrizio Biasin non ha dubbi: nessuno dei due. E' stato lo stesso giornalista di Libero a spiegarlo su Twitter:

"Spero di non essere frainteso. Hakimi e Lukaku sono entrambi fortissimi, ma io non tornerei ad investire su nessuno dei due: un buon affare non va mai messo in discussione. Se invece per assurdo me li regalassero beh, allora andrei dritto sul buon Achraf".