Biasin: “Onana monumentale in Algeria-Camerun”. E poi la provocazione

Fabrizio Biasin elogia la prestazione in nazionale di André Onana, prossimo portiere dell’Inter dalla prossima estate

Fabrizio Biasin elogia la prestazione in nazionale di André Onana, prossimo portiere dell’Inter dalla prossima estate. E provoca anche dopo le recenti critiche arrivate proprio all’estremo difensore: “Non so se da regolamento si possa anche parlarne bene, comunque Onana in Algeria-Camerun è stato monumentale. Così, per la cronaca”, il pensiero del noto giornalista di Libero espresso su Twitter.