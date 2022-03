Onana, prestazione super: Camerun ai Mondiali. Numeri di una serata speciale

Tante critiche di recente per gli errori del futuro portiere nerazzurro ma lui ha conquistato i Mondiali contro l'Algeria

Poi perché è stata una serata particolarmente importante anche a livello personale, perché ha aiutato i suoi compagni a conquistare la vittoria finale con parate decisive. Una prestazione importante, dopo altre parete decisive nella gara d'andata, per il portiere che ha fatto parlare i suoi numeri. In 120 minuti giocati, 10 salvataggi, 4 tiri parati dall'interno dell'area, 2 palloni respinti, 53 tocchi totali, ben 11 lanci lunghi precisi su 35, come riporta il sito di statistiche Sofa Score.