Biasin: “Onana? Ecco cosa ne pensa Inzaghi, ma il titolare sarà Handanovic. Non credo…”

Con molta probabilità sarà ancora Samir Handanovic il portiere titolare dell'Inter. Nonostante l'arrivo di Onana e le incertezze tra i pali dello sloveno, Inzaghi sembra aver fatto la sua scelta come sottolinea Fabrizio Biasin a Radio Sportiva. "Per Inzaghi Onana è forte, ma il titolare sarà ancora Handanovic. Inzaghi ha scelto Samir come titolare già ad inizio stagione, non credo che cambierà idea".