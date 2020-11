Stanno facendo discutere le parole di Antonio Conte rilasciate alle tv dopo la vittoria della sua Inter contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Attraverso il suo profilo Twitter, Fabrizio Biasin ha analizzato così le parole dell’allenatore nerazzurro:

“L’#Inter, nel bene e nel male, è sotto i riflettori come tutti i club costruiti per vincere qualcosa. Più che per i contenuti, le dichiarazioni di #Conte sono significative perché dicono che #Conte è tornato ad essere #Conte“.