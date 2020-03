Biasin: “Zhang? Forma da condannare, ma la sostanza è credibile. Ci devono spiegare perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha commentato quanto sta accadendo in questi giorni nel calcio italiano in seguito allo scoppio dell’emergenza sanitaria coronavirus:

“Giocare a porte chiuse è l’unica soluzione, ma ora c’è un’ordinanza che dice di stare ad almeno 1 metro di distanza, quindi in teoria non si potrebbe giocare. Però ci dovrebbero spiegare perché ieri sera la Serie B è scesa regolarmente in campo. Le parole di Zhang? La forma è sbagliatissima e da condannare, ma la sostanza è assolutamente credibile. La Lega di Serie A si è messa in un ginepraio senza soluzione e ha perso tanta credibilità. In questo momento i presidenti si sentono liberi di prendere decisioni in libertà. Posticipare Euro 2020? Possibilità concreta, grottesco ragionare di torneo itinerante nell’anno del coronavirus“.

(Fonte: Radio Sportiva)