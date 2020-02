Biasin: “Bisogna avere pazienza, Eriksen diventerà titolare. Non un gran periodo per l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del momento dell’Inter dopo la sconfitta con la Lazio e dell’inserimento di Eriksen nella squadra di Conte:

“Inter, non è un gran periodo e non sta giocando grandi partite ma è tutto abbastanza normale, in una stagione dove tutte le squadre non sono perfette e l’Inter sta portando avanti il suo progetto di crescita. Eriksen? E’ un giocatore arrivato 15 giorni fa, non può stravolgere la squadra in un secondo. Ci vuole un po’ di pazienza, ha giocato pochissimo e non si può giudicare. Young ha giocato da subito per il suo ruolo, mentre Eriksen diventerà titolare a breve”.