CdS: “A Conte bastava il pareggio. Ora spieghi: perchè continua a rinunciare a Eriksen?”

L’Inter perde contro la Lazio e scivola al terzo posto in classifica, nonostante l’iniziale vantaggio firmato Young. Ancora una volta Christian Eriksen, il grande colpo del mercato invernale, è rimasto in panchina per larghi tratti della partita, entrando solamente a un quarto d’ora dalla fine. Il Corriere dello Sport si sofferma sulle scelte tattiche e di formazione di Antonio Conte:

“Se la Lazio si è imposta sfruttando due fuoriclasse come Milinkovic e Luis Alberto, l’ex ct azzurro dovrebbe spiegare perché continua a rinunciare a un asso come Eriksen, sganciato solo nel finale, quando doveva rimontare. Anche Lautaro è rimasto sacrificato a lungo in marcatura su Leiva. A Conte bastava il pareggio e voleva colpire di rimessa, come è successo con Young ma non nel secondo tempo, quando è stato schiacciato dalla reazione prepotente della Lazio, senza mai ripartire“.